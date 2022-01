அடிதூள்...ரிப்பீட்டு...மீண்டும் இணையும் தனுஷ்கோடி – அப்துல் காலீக்...மாநாடு 2 ஆ?

சென்னை : மாநாடு படத்தை தொடர்ந்து மற்றொரு புதிய படத்தில் சிம்புவும், எஸ்.ஜே.சூர்யாவும் இணைந்து நடிக்க போகிறார்களாம். இந்த படமும் ரசிகர்களுக்கு மற்றொரு ட்ரீட்டாக அமையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

ஹீரோ - வில்லன் என இருவருக்கும் சமஅளவு முக்கியத்துவம் தந்து எடுக்கப்பட்ட படம் மாநாடு. வெங்கட் பிரபு இயக்கத்தில் டைம் லூப்பை மையமாகக் கொண்டு எடுக்கப்பட்ட த்ரில்லிங் படம். இந்த படம் நவம்பர் மாதம் தியேட்டர்களில் வெளியாகி பிளாக்பஸ்டர் வெற்றியை பெற்றது. 25 வது நாளில் 100 கோடி வசூல் கிளப்பில் இணைந்த மாநாடு படம் விரைவில் 75 வது நாளை எட்ட உள்ளது.

படம் ரிலீசுக்கு முன்னாடியே தயாரிப்பாளர்கிட்ட இருந்து ரூ.1.15 கோடி கார் பரிசு... என்ன நம்பிக்கை!

According to kollywood buzz, simbu and s.j.suriya to team up once gain in new project. Leading malayalam movie producer Listin Stephen planned to remake malayalam super hit film driving lisence. In this film he planned to fix simbu and s.j.suriya.