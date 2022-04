என்னப்பா நடக்குது...சஸ்பென்சை எகிற வைக்கும் சிம்பு, அனிருத்...அப்படி என்ன சொல்ல போறாங்க?

சென்னை : சிம்புவும், அனிருத்தும் சஸ்பென்ஸ் வைத்து போட்டு வரும் ட்வீட்கள், என்ன சொல்ல போறாங்க என அனைவரையும் ஆர்வமாக கவனிக்க வைத்துள்ளது. இவர்களது ட்வீட்கள் ஒரு பக்கம் லைக்குகளை அள்ளி வந்தாலும், மற்றொரு பக்கம் இவர்கள் எப்போது அடுத்த ட்வீட் போடுவார்கள் என கவனிக்க வைத்துள்ளது.

கடந்த சில வாரங்களாக பிக்பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கி வந்த சிம்பு. மீண்டும் வெந்து தணிந்தது காடு படத்தின் ஷுட்டிங்கில் பிஸியாக இருந்து வருகிறது. கெளதம் மேனன் இயக்கும் இந்த படத்தின் இறுதிக்கட்ட ஷுட்டிங் நடைபெற்று வருகிறது.

தமிழால் இணைவோம்...சிம்பு, அனிருத் போட்ட ட்வீட்...ஏ.ஆர்.ரஹ்மானுக்கு ஆதரவா?

English summary

From yesterday Simbu and Anirudh chat via twitter with #தமிழால்_இணைவோம் #TamilConnects hastags. Today they said that on the occassion of tamil new year, new update announcement will come tomorrow. Simbu and Anirudh's tweets increase netizens curiosity.