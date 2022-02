சிம்பு என்ட்ரி ஸ்பெஷல்.. இந்த வாரம் பிக் பாஸ் வீட்டில் இருந்து யார் வெளியேறுகிறார் தெரியுமா?

சென்னை: கமல்ஹாசன் இனி பிக் பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கப் போவதில்லை என்றதும் ரசிகர்கள் அப்செட் ஆகினர்.

ஆனால், நடிகர் சிம்பு அந்த நிகழ்ச்சியை இந்த வாரம் முதல் தொகுத்து வழங்க போகிறார் என்பது தெரிந்ததும் ரசிகர்கள் உற்சாகமடைந்துள்ளனர்.

புதிய ஹோஸ்ட் எப்படி இந்த போட்டியாளர்களை சமாளிக்கப் போகிறார் என்றும் சிம்பு முதல் வாரத்திலேயே யாரை எவிக்ட் செய்யப் போகிறார் என ஏகப்பட்ட கேள்விகள் எழுந்துள்ளன.

English summary

There is no eviction this week in Bigg Boss Ultimate details leaked in social media. Simbu will be the new host for Bigg Boss Ultimate, so fans wait to watch his performance in BB Ultimate.