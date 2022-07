அமெரிக்காவில் சிகிச்சை முடிந்தது.. இந்தியா திரும்பும் டி ராஜேந்தர்..வந்ததும் முதல் வேலை இதுதானாம்!

சென்னை : உடல்நலகுறைவால் சிகிச்சைக்காக கடந்த மாதம் அமெரிக்கா சென்ற டி ராஜேந்தர் பூரண குண்டமடைந்து நாளை தாயகம் திரும்புகிறார்.

டி.ராஜேந்தர் என்கிற பெயரைக் கேட்டதும் சட்டென நம் நினைவுக்கு வருவது அடுக்காக அவர் பேசும் வசனம் தான்.

வாயிலேயே பீட் போடுவது, மேஜையை தட்டி தாளம் போடுவது, தனக்கே உரிய ஸ்டைலில் தலையை அசைத்து ஆடுவது டிஆரின் ஸ்பெஷல். இதனால் தமிழ் சினிமாவின் தவிர்க்க முடியாத நபராக இருக்கிறார் டி ராஜேந்தர்.

திடீரென டி ராஜேந்தர் புகைப்படத்தை வெளியிட்ட சிம்பு.. என்ன ஆச்சுன்னு நலம் விசாரிக்கும் ரசிகர்கள்!

English summary

Silambarasan TR and his family, who are currently in the US for his dad T Rajender's medical treatment, will be returning to India tomorrow.