சிம்புவின் மாஸ்டர் ப்ளான்… கோடிக்கணக்கில் சம்பளத்தை உயர்த்த முடிவு… எல்லாம் இதனால் தானா?

சென்னை: மாநாடு, வெந்து தணிந்தது காடு படங்களை சூப்பர் ஹிட் கொடுத்த சிம்புவின் மார்க்கெட் மீண்டும் உச்சம் தொட்டுள்ளது.

மாநாடு 100 கோடி வசூல் செய்த நிலையில், வெந்து தணிந்தது காடு திரையரங்குகளில் 50 நாட்களை கடந்தது.

இந்நிலையில், சிம்பு புதிய படங்களில் நடிக்க தனது சம்பளத்தை அதிரடியாக உயர்த்திவிட்டதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

விரைவில் ரசிகர்களை சந்திப்பேன்.. சிம்பு உறுதி.. இப்படித்தான் மாநாடு ரிலீசப்பவும் சொன்னாரு!

English summary

Simbu starrer Maanaadu, and Vendhu Thanindhathu Kaadu were super hit movies. Following this, he is acting in Pathu Thala. In this case, it has been reported that Simbu is asking for a salary of up to 35 crore rupees to act in a film.