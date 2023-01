சிம்பு பிறந்தநாளில் பத்து தல ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிள்.. இசையில் தெறிக்கவிடப் போகும் ஏஆர் ரஹ்மான்

சென்னை: மாநாடு, வெந்து தணிந்தது காடு படங்களின் வெற்றியால் வெறித்தனமாக கம்பேக் கொடுத்துள்ளார் சிம்பு.

இதனைத் தொடர்ந்து சிம்பு நடித்துள்ள பத்து தல படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது.

சிம்புவுடன் கெளதம் கார்த்திக், கலையரசன், பிரியா பவானி சங்கர் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள இந்தப் படம் மார்ச் 30ம் தேதி ரிலீஸாகிறது.

இந்நிலையில், சிம்புவின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு பத்து தல ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிள் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Simbu's Pathu Thala shooting was completed on the 23rd of November 2022. The film is releasing on March 30. In this case, Pathu Thala first single expected for Simbu birthday on Feb 2nd.