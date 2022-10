முதல்முறையாக இந்தி பாட்டுப்பாடிய சிம்பு.. ஹூமா குரேஷியின் டபுள் எக்ஸ் எல் படத்தில் வேறலெவல் சாங்!

மும்பை: வலிமை ஹீரோயின் ஹூமா குரேஷி நடிப்பில் உருவாகி உள்ள டபுள் எக்ஸ் எல் படத்தின் #TaaliTaali பாடலை சிம்பு பாடி உள்ளார்.

தமிழில் தனது படங்களுக்கு மட்டுமின்றி மற்ற ஹீரோக்கள் படத்திற்கு சில பாடல்களை பாடிய சிம்பு சமீபத்தில் டோலிவுட் படமான வாரியர் படத்தில் இடம்பெற்ற புல்லட் பாடலை பாடியிருந்தார்.

இந்நிலையில், முதல்முறையாக இந்தி பட பாடலை பாடியுள்ளேன் என நடிகர் சிம்பு தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

4 நாட்களில், பீஸ்ட், வலிமை வசூலை பின்னுக்குத் தள்ளிய பொன்னியின் செல்வன்.. நெக்ஸ்ட் விக்ரம் தான்!

English summary

Simbu's debut hindi song for Huma Qureshi's Double XL out now. He shares the song video and tweeted, Here’s my first song in Hindi, My debut as a singer in Bollywood & this one is for my friend MahatOfficial Onwards & upwards ! Proud of you. Good luck to the whole team of doubleXL Guys get ready to groove with the #TaaliTaali song!"