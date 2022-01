சிம்பு அறிவித்த மாநாடு சக்சஸ் மீட் தள்ளிவைப்பு...இது தான் காரணமா ?

சென்னை : ஜனவரி 6 ம் தேதி நடத்தப்படுவதாக சிம்பு அறிவித்த மாநாடு படத்தின் சக்சஸ் மீட் தள்ளிவைக்கப்படுவதாக அகில இந்திய எஸ்டிஆர் தலைமை ரசிகர்கள் நற்பணி மன்றத்தின் சார்பில் அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

டைரக்டர் வெங்கட் பிரபு இயக்கத்தில் சிம்பு நடித்த படம் மாநாடு. பல தடைகளை தாண்டி நவம்பர் 25 ம் தேதி மாநாடு படம் தியேட்டர்களில் உலகம் முழுவதும் ரிலீஸ் செய்யப்பட்டது. அரசியல், த்ரில்லர், டைம் லூப் படமான மாநாடு படத்தில் சிம்பு மற்றும் எஸ்.ஜே.சூர்யாவின் நடிப்பு பெரிய அளவில் பாராட்டை பெற்றதுடன், படத்தையும் பிளாக்பஸ்டர் படமாக்கியது.

English summary

All India STR fans club announced that due to rapid increase of omicron cases Maanaadu succcess meet has been postponed which was planned on January 6th.New date for this function will be announced soon.