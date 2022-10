சிம்பு ரசிகர்களுக்கு காத்திருக்கும் தீபாவளி பரிசு… பத்து தல ஷுட்டிங் அப்டேட் சொன்ன டைரக்டர்

பெல்லாரி: மாநாடு படத்தை தொடர்ந்து சிம்பு நடிப்பில் வெந்து தணிந்தது காடு திரைப்படம் வெளியானது.

கெளதம் மேனன் இயக்கத்தில் வெளியான வெந்து தணிந்தது காடு சூப்பர் ஹிட் அடித்தது.

இதனையடுத்து சிம்பு நடித்து வரும் பத்து தல படத்தின் இறுதிக்கட்ட படப்பிடிப்பு குறித்து இயக்குநர் அப்டேட் கொடுத்துள்ளார்.

சிம்பு & கௌதம் - அப்புக் குட்டியை பார்த்து சிரித்தபடியே இருந்தார்களாம்... காரணம்தான் படத்தின் பலமே

English summary

Simbu's Pathu Thala film final schedule resumed in Bellary today. Around 30 days of shoot left to wrap up the entire film. And Pathu Thala teaser expected to release on Diwali. Krishna directs Pathu Thala film theatrical release on December 14.