சோலோவாக களமிறங்கும் சிம்புவின் பத்து தல...சூப்பரான ரிலீஸ் அப்டேட் வந்தாச்சு

சென்னை : மாநாடு படத்தின் பிளாக்பஸ்டர் வெற்றிக்கும் பிறகு தமிழ் சினிமாவில் கவனிக்கப்படும் ஹீரோவாகி விட்டார் சிம்பு. இதனால் இவர் அடுத்தடுத்து நடிக்கும் படங்களின் மீதான எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.

சிம்பு தற்போது கெளதம் மேனன் இயக்கும் வெந்து தணிந்தது காடு, சில்லுன்னு ஒரு காதல், நெடுஞ்சாலை படங்களை இயக்கிய ஒபிலி என்.கிருஷ்ணா இயக்கும் பத்து தல ஆகிய படங்களில் நடித்து வருகிறார்.

இதில் வெந்து தணிந்தது காடு படத்தின் ஷுட்டிங் முடிந்து, போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் வேலைகள் மும்முரமாக நடந்து நடந்து வருகிறது. இந்த படத்தை ஐசரி கணேஷனில் வேல்ஸ் இன்டர்நேஷனல் தயாரித்துள்ளது. ஆகஸ்ட் 18 ம் தேதி இந்த படம் ரிலீசாக உள்ளது.

English summary

According to latest sources, Simbu will come back in from America in July. Simbu will resume Pathu thala shooting from July month. This will be the final schedule of the movie. After 45 days of final schedule shooting will wrap in August. Movie makers planned to release Pathu Thala in decemeber aiming Christmas holidays.