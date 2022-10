’பத்து தல’ பாம்பா வந்த சிம்பு.. டிரெண்டிங்கை சும்மா தீயா தெறிக்கவிடுறாரே.. சூட்டிங் ஸ்பாட் பிக்ஸ்!

சென்னை: வெந்து தணிந்தது காடு படம் வெளியான பிறகு தீவிரமாக பத்து தல படத்தின் படப்பிடிப்பில் கவனம் செலுத்தி வருகிறார் நடிகர் சிம்பு.

இயக்குநர் கிருஷ்ணா இயக்கத்தில் உருவாகி வரும் பத்து தல படத்தின் சூட்டிங்கில் சிம்பு கலந்து கொண்ட லேட்டஸ்ட் புகைப்படங்கள் தற்போது வெளியாகி உள்ளன.

#PathuThala என்கிற ஹாஷ்டேக் உடன் காலையில் இருந்து சிம்பு ரசிகர்கல் டிரெண்ட் செய்து வருகின்றனர்.

ஓடிடியில் வெளியான சிம்பு படம்.. தொடர்ந்து ட்ரெண்டிங்கில் வெந்து தணிந்தது காடு!

English summary

Simbu's Pathu Thala shooting spot pics trending in social media. He took pics with his fans at the shooting spot. PathuThala trending in Twitter by Silambarasan TR fans. They expecting the release of the movie very soon.