பத்து தல அடுத்த ஷுட்டிங் எப்போ?...சிம்புவின் பக்கா பிளான்

சென்னை : மாநாடு படத்தின் பிரம்மாண்ட வெற்றி கொடுத்த உற்சாகத்தில் வெந்து தணிந்தது காடு படத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார் சிம்பு. இந்த படம் செப்டம்பர் 15 ம் தேதி ரிலீசாக உள்ளது.

இதைத் தொடர்ந்து பத்து தல படத்தில் விறுவிறுப்பாக நடித்து வருகிறார் சிம்பு. ரசிகர்களால் அதிகம் எதிர்பார்க்கப்படும் படமாக உள்ள பத்து தல படத்தில் சிம்பு, தாதா ரோலில் நடித்துள்ளார். இதற்காக மீண்டும் கொஞ்சம் வெயிட் போட்டுள்ளார்.

குண்டான உடம்பு, வேஷ்டி சட்டை, நீண்ட தாடி, நீண்ட தலைமுடி, முறுக்கி விட்ட மீசை என வித்தியாசமான லுக்கிற்கு மாறி உள்ள சிம்பு, மற்ற படங்களின் வேலைகளிலும் பிஸியாக இருந்து வருகிறார்.

English summary

According to sources, Patthu Thala shooting starts today in Karaikudi.Simbu and Teejay portions on going on. Karaikudi shoot planned for only 4 days. Only one schedule pending.