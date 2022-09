”இது கேங்ஸ்டர் படம் இல்ல… ஆனா செகண்ட் பார்ட்ல சம்பவம் இருக்கு”: சக்ஸஸ் மீட்டில் சிம்பு ட்விஸ்ட்

சென்னை: சிம்பு நடித்துள்ள வெந்து தணிந்தது காடு படத்திற்கு ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது.

வெந்து தணிந்தது காடு படத்தின் வெற்றியைத் தொடர்ந்து சென்னையில் நேற்று சக்ஸஸ் மீட் நடைபெற்றது.

இதில், சிம்பு, கெளதம் மேனன் உள்ளிட்ட வெந்து தனிந்தது காடு படக்குழுவினர் கலந்துகொண்டனர்.

வெந்து தணிந்தது காடு, மல்லிப்பூ சாங்… ரைம்மிங்காக பாராட்டிய யுவன்: ப்ரதருக்கு நன்றி சொன்ன சிம்பு

English summary

Simbu's Vendhu Thanindhathu Kaadu movie has received a great response from fans. After this, the success meet of this film was held in Chennai. Simbu participated in it and said that the second part of Vendhu Thanindhathu Kaadu will be based on a gangster