என்ன பாலா பட ஹீரோவா மாறிட்டாரு.. அடையாளமே தெரியலயே சிம்பு.. பாரதியார் பாடல் தான் டைட்டில்!

சென்னை: கெளதம் மேனன் இயக்கத்தில் சிம்பு நடிக்கவுள்ள புதிய படத்திற்கு நதிகளிலே நீராடும் சூரியன் என படு ரொமான்ட்டிக்கான டைட்டில் வைக்கப்பட்டு இருந்தது.

இந்நிலையில், தற்போது அந்த படத்திற்கு திடீரென அதிரடியாக பெயர் மாற்றம் நிகழ்ந்து, அனைவரும் ஆச்சர்யப்படும் அளவுக்கு ஆளே மாறிய சிம்புவின் புதிய கெட்டப் மற்றும் டைட்டிலை படக்குழு வெளியிட்டு இருக்கிறது.

நடிகர் சிம்புவே தற்போது தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் ஃபர்ஸ்ட் லுக்கை வெளியிட்டு ரசிகர்களை ஆச்சர்யத்தில் ஆழ்த்தி உள்ளார்

English summary

Actor Simbu, Gautham Menon and AR Rahman re united for third time. Simbu’s new film gets Vendhu Thanindhathu Kaadu title and amazing first look also out now and stunned Simbu fans.