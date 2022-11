ரொமான்ஸ்க்கு ரெடியான சிம்பு – த்ரிஷா… விரைவில் தொடங்கும் விண்ணைத்தாண்டி வருவாயா 2

சென்னை: சிம்பு நடிப்பில் 2010ம் ஆண்டு வெளியான விண்ணைத்தாண்டி வருவாயா திரைப்படம் மிகப் பெரிய வெற்றிப் பெற்றது.

சிம்பு - திரிஷா கெமிஸ்ட்ரியில் கவுதம் மேனன், ஏஆர் ரஹ்மான் மேஜிக்கில் செம்ம கிளாஸிக் படமாக வெளியானது விண்ணைத்தாண்டி வருவாயா.

இந்தப் படத்தின் இரண்டாம் பாகம் உருவாகவுள்ளது குறித்து இப்போது புதிய தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

மீண்டும் கொரோனா குமார்... விரைவில் விண்ணைத்தாண்டி வருவாயா 2? சிம்பு ரசிகர்களுக்கு டபுள் ட்ரீட்

English summary

Simbu is currently acting in Pathu Thala. After this, it is said that she will act in the film Vinnaithaandi Varuvaayaa 2. Director Gautham Vasudev Menon will start working on the Vinnaithaandi Varuvaayaa sequel next year.