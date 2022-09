விரைவில் ரசிகர்களை சந்திப்பேன்.. சிம்பு உறுதி.. இப்படித்தான் மாநாடு ரிலீசப்பவும் சொன்னாரு!

சென்னை : நடிகர் சிம்பு -கௌதம் மேனன் கூட்டணியில் வெளியாகி அனைத்து தரப்பினரையும் கவர்ந்து வருகிறது வெந்து தணிந்தது காடு படம்.

இந்தப் படத்தின் விமர்சனங்கள் சிறப்பான வகையில் அமைந்துள்ள நிலையில், படம் கண்டிப்பாக ஹிட் படமாக அமையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இந்நிலையில் இந்தப் படத்தின் பிரமோஷனையொட்டி பேசிய நடிகர் சிம்பு பல விஷயங்களை பகிர்ந்துக் கொண்டார்.

நான் மனசார கூல் சுரேஷுக்கு நன்றி சொல்லித்தான் ஆகணும்: சிம்பு ஏன் இப்படி சொன்னார்ன்னு தெரியுமா?

