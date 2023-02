வெளியானது பத்து தல ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிள்... ஏஆர் ரஹ்மான் வாய்ஸில் சிம்பு மாஸ் காட்டும் நம்ம சத்தம்

சென்னை: சிம்புவின் 40வது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு பத்து தல படத்தின் முதல் பாடலை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது.

கிருஷ்ணா இயக்கத்தில் சிம்பு கேங்ஸ்டராக நடித்துள்ள பத்து தல படத்திற்கு ஏஆர் ரஹ்மான் இசையமைத்துள்ளார்.

இந்தப் படம் மார்ச் 30ம் தேதி வெளியாகவுள்ள நிலையில், நம்ம சத்தம் என்ற ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிள் நள்ளிரவு வெளியாகி ட்ரெண்டிங்கில் உள்ளது.

ஏஆர் ரஹ்மான் குரலில் சிம்புவின் மாஸ் எனர்ஜியோடு உருவாகியுள்ள இந்தப் பாடலை ரசிகர்கள் கொண்டாடி வருகின்றனர்.

சிம்புவின் தரமான சம்பவம் '’தீ இது தளபதி“..வாரிசு 2வது பாடலை கொண்டாடும் ஃபேன்ஸ்!

English summary

Simbu's Pathu Thala shooting was completed on the 23rd of November 2022. The film is releasing on March 30. In this case, the First single of Namma Satham from Pathu Thala was released. Fans are celebrating the Namma Satham song and trending in social media.