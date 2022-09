“ரீமேக், செகண்ட் பார்ட்லாம் வேண்டாம்… என்கூட சேர்ந்து நடிங்க”: சிம்புவுக்கு கமலின் அன்புக் கட்டளை

சென்னை: சிம்பு நடித்துள்ள 'வெந்து தணிந்தது காடு' படத்தின் ஆடியோ, ட்ரெய்லர் வெளியீட்டு நிகழ்ச்சி நேற்று நடைபெற்றது.

சென்னையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் வெந்து தணிந்தது காடு படக்குழு உள்ளிட்ட பலர் கலந்துகொண்டனர்.

இந்த நிகழ்ச்சியில் நடிகர் சிம்புவுக்கு உலக நாயகன் கமல் அன்புக் கட்டளை விடுத்துள்ளார்.

துப்பாக்கி குண்டு..ரணகளம்..வெந்து தணிந்தது காடு டிரைலர்..எப்படி இருக்கு?

English summary

Actor Kamal attended the audio launch event of Vendhu Thanindhathu Kaadu. Then Simbu asked which of Kamal's films should he remake. In response, Kamal lovingly ordered Simbu to act with me. So fans are all expecting Simbu to team up with Kamal will soon.