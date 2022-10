சினிமாவில் என் முதல் நண்பர் சிம்புதான்... ஆர்.ஜே.பாலாஜி சுவாரசிய தகவல்

சென்னை: ஆர்.ஜே.பாலாஜி நடித்து இணை இயக்குநராக பணியாற்றிய வீட்ல விசேஷம் திரைப்படம் வெற்றிப் படமாக அமைந்தது.

யங் மங் சங் என்ற படத்தில் நடித்துக் கொண்டிருக்கும் பாலாஜி தன்னுடைய அடுத்த படத்திற்கான பணிகளிலும் பிசியாக இருக்கிறார்.

இந்நிலையில் நடிகர் சிம்புவுடன் தனது நட்பு பற்றி ஆர்.ஜே.பாலாஜி நெகழ்ச்சியாக ஒரு பேட்டியில் கூறியிருக்கிறார்.

English summary

veetla vishesham, co-directed by RJ Balaji, was a hit. Balaji, who is currently acting in the film Yung Mung Chung, is also working on his next film.In this case, RJ Balaji has spoken about his friendship with actor Simbu in an interview.