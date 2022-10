மீண்டும் கொரோனா குமார்... விரைவில் விண்ணைத்தாண்டி வருவாயா 2? சிம்பு ரசிகர்களுக்கு டபுள் ட்ரீட்

சென்னை: சிம்பு நடித்து வரும் பத்து தல படத்தின் ரிலீஸ் தேதி தள்ளி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இதனிடையே சிம்பு அடுத்து நடிக்கவுள்ள இரண்டு படங்கள் குறித்து தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

சிம்புவின் அடுத்த இரண்டு படங்களையும் வேல்ஸ் பிலிம்ஸ் சார்பில் ஐசரி கணேஷ் தயாரிக்கவுள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.

English summary

Simbu is currently acting in Pathu Thala. After this, it is said that she will act in the film Corona Kumar directed by Gokul, and the film Vinnaithaandi Varuvaayaa directed by Gautham Menon. It has been reported that Ishari Ganesh will produce these two films.