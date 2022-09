மாநாடு கொடுத்த கம்பேக்… ரீ என்ட்ரியில் அதிரடி காட்டும் சிம்பு… சிறந்த நடிகருக்கான சைமா விருது

பெங்களூரு: சிம்புவின் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள வெந்து தணிந்தது காடு வரும் 15ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.

கடந்தாண்டு வெளியான மாநாடு படத்தின் மூலம் செம்ம மாஸ்ஸாக கம்பேக் கொடுத்துள்ளார் சிம்பு.

மாநாடு படத்தில் சிறப்பாக நடித்து ரசிகர்களை மிரட்டிய சி,ம்புவிற்கு தரமான அங்கீகாரம் தற்போது கிடைத்துள்ளது.

Simbu starrer Maanaadu film was a huge hit. Simbu made a comeback with this and is now acting as busy again. In this case, Simbu won the SIIMA Award for Best Actor for the movie Maanaadu