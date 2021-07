நான் நடிச்சுகிட்டே தான் இருப்பேன்... விளம்பரம் இல்லாமல் பட்டையை கிளப்பும் சமுத்திரக்கனி

சென்னை : தியேட்டர்கள் மூடப்பட்டுள்ளதால் பல படங்கள் ரிலீசுக்காக காத்திருக்கின்றன. கொரோனா அச்சம் காரணமாக பல படங்களின் படப்பிடிப்புக்கள் மீண்டும் துவங்கப்படாமல் உள்ளது. தியடே்டர்கள் எப்போது திறக்கப்படும் என தெரியாததால் பல படங்கள் ஓடிடி.,க்கு செல்லலாமா வேண்டாமா என்ற குழப்பத்திலேயே முடங்கி கிடக்கின்றன.

ஆனால் தமிழ், தெலுங்கு என படுபிஸியாக நடித்துக் கொண்டிருக்கிறார் டைரக்டரும், நடிகருமான சமுத்திரக்கனி. தனக்கு கிடைப்பது சிறிய ரோலாக இருந்தாலும், ரசிகர்கள் மனதில் நச்சென்று பதிவது போல் தனது அசத்தலான நடிப்பை வெளிப்படுத்தி வருகிறார். சட்டம் படித்தவரான சமுத்திரக்கனிக்கு நடிகராக வேண்டும் என்பது கனவு. ஆனால் அவரால் நடிகராக முடியாது என பலர் கூறினர். அதனையும் மீறி நடிகராகியே தீர வேண்டும் என்ற நினைப்புடன் சினிமா உலகிற்குள் அசிஸ்டென்ட் டைரக்டராக நுழைந்தார்.

