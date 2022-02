மெலடி குயின் லதா மங்கேஷ்கர்...வாழ்க்கை பயண நினைவுகள்

மும்பை : மெலடி குயின் என அனைவராலும் போற்றப்படும் லதா மங்கேஷ்கர் கொரோனா தொற்றால் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்ற வந்த நிலையில் இன்று காலை உயிரிழந்தார். அவரின் வாழ்க்கை பயணம் பற்றிய சில நினைவுகளை இங்கே பார்க்கலாம்.

1929 ம் ஆண்டு செப்டம்பர் 28 ம் தேதி பிறந்த இந்தூரில் பிறந்தவர் லதா மங்கேஷ்கர். மராத்தி மற்றும் கொங்கனி இசைக்கலைஞரான தீனாநாத்தின் மகள் தான் லதா மங்கேஷ்கர். பிறந்த போது இவருக்கு ஹேமா என்று தான் இவரது பெற்றோர் பெயரிட்டனர். ஆனால் பிறகு இவரது தந்தை நடித்த நாடகங்களில் ஒன்றான பாவ்பந்தனில் வரும் லதிகா என்ற கேரக்டரின் நினைவாகி மகளின் பெயரை லதா என மாற்றினார்.

English summary

Veteran singer Lata mangeshkar passes away in the age of 92. She was admitted in hospital after tested covid 19 positive. She sung more than 30,000 songs in various Indian languages and few other foreign languages. Here we listed out her life journey.