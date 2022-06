இத்தனை நாளா இஸ்ரோ மறைச்சு வச்சிடுச்சோ...மாதவனை கிண்டல் செய்யும் டி.எம்.கிருஷ்ணா

சென்னை : நடிகர் மாதவன் பேசிய விவகாரம் பெரிய அளவில் பேசு பொருளாக மாறி உள்ள நிலையில் பிரபல பாடகரான டி.எஸ்.கிருஷ்ணாவும் அதுபற்றி இஸ்ரோவின் செயலுக்கு அதிருப்தி தெரிவித்துள்ளார்.

கடந்த சில ஆண்டுகளாக தமிழில் படங்களில் எதுவும் நடிக்காமல் இருந்த நடிகர் மாதவன், தற்போது 'ராக்கெட்ரி: தி நம்பி எஃபெக்ட்' மீண்டும் நடிக்க வந்தது மட்டுமல்ல, டைரக்டராகவும் அவதாரம் எடுத்துள்ளார்.

இஸ்ரோ விஞ்ஞானி நம்பி நாராயணனின் பயோபிக்காக எடுக்கப்பட்டுள்ள ராக்கெட்ரி படம் ஜுலை 1 ம் தேதி உலகம் முழுவதும் 5 மொழிகளில் தியேட்டர்களில் ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளது. இதற்கான ப்ரொமோஷன் வேலைகள் தீவிரமாக நடந்து வருகிறது.

English summary

Recently Madhavan told tamil Panjangams are used for Mars research. This was trolled by netizens. But Isro scientist Mayilsamy Annadurai explained that nothing wrong in Madhavan's statement. Now singer T.M.Krishna penned that Isro not published this vital info in his website.