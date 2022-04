கடைசி வரைக்கும் சிங்கிள் தான்... அதுவும் முரட்டு சிங்கிள்... ஸ்டிரிக்டா சொன்ன பிரேம்ஜி

சென்னை : கடைசி வரைக்கும் சிங்கிள் தான். அதுவும் முரட்டு சிங்கிளாக தான் இருக்க போறேன் என ஸ்டிரிக்டாக சொல்லி உள்ளார் நடிகர் பிரேம்ஜி. சமீபத்தில் அவர் அளித்த பேட்டியில் தனது திருமணம் பற்றிய கேள்விகளுக்கு கொஞ்சம் கடுப்பாகவே பதில் சொல்லி உள்ளார்.

காமெடி நடிகர், இசையமைப்பாளர், பாடகர் என பல திறமைகளைக் கொண்டவர் பிரேம்ஜி அமரன். இசையமைப்பாளர் கங்கை அமரனின் இரண்டாவது மகன். 43 வயதாகும் பிரேம்ஜி இதுவரை திருமணம் செய்து கொள்ளவில்லை. வீட்டில் பலமுறை வற்புறத்தியும், தனக்கு திருமண ஆசை இல்லை என கண்டிப்பாக சொல்லி விட்டாராம்.

இருந்தாலும் சமீபத்தில் வீட்டில் உள்ளவர்களின் விருப்பத்திற்கு திருமணத்திற்கு ஓகே சொல்லி உள்ளார் பிரேம்ஜி. இவருக்கு விரைவில் திருமணம் நடைபெற உள்ளதாக கங்கை அமரனே தெரிவித்தார். பெண்ணும் பார்த்து ஓகே செய்து விட்டதாக சொன்னார்கள். அதற்கு பிறகு அது பற்றி பேசாமல் இருந்த நிலையில் பிரேம்ஜி, இனி வாழ்க்கையில் கல்யாணமே இல்லை என சோஷியல் மீடியாவில் போஸ்ட் போட்டார். பிறகு பாடகி ஒருவருடன் பிரேம்ஜிக்கு காதல் என கிசுகிசு எழுந்தது. அதையும் அவர் மறுத்தார்.

English summary

In his recent interview Premgi Amaren said that no marriage in his entire life. Stil end of the life he will be a murattu single. He feel so boreing for repeat answer the question about marriage. And he shared that his favourite actress was Master heroine Malavika.