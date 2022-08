டாப்லெஸ் போஸ்..இணையத்தை அலற விட்ட சீதா ராமம் ஹீரோயின்

சென்னை : ஹனு ராகவபுடி இயக்கத்தில் துல்கர் சல்மான், மிருணாள் தாகூர், ராஷ்மிகா மந்தனா ஆகியோர் நடிப்பில் வெளியான திரைப்படம் 'சீதா ராமம்'.இந்த படம் சமீபத்தில் ரிலீசானது.

தெலுங்கு படமாக உருவான இப்படம் தமிழ், மலையாளம் ஆகிய மொழிகளில் டப் செய்யப்பட்டு ரிலீஸ் ஆனது. ரிலீஸ் ஆன நாள் முதலே நல்ல வசூல், பாசிடிவ் விமர்சனங்களுடன் ரசிகர்கள் கொண்டாட துவங்கினர்.

காதலை அழகான முறையில், முகசுழிப்பு இல்லாமல் நம்முள் கடத்தியதே இப்படத்தின் வெற்றி என சொல்லலாம்.முதல் வாரத்தில் இப்படம் ரூ.28 கோடி வரை வசூலித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. துல்கர் சல்மானுக்கு பெரிய மைல்கல்லாக இப்படம் அமைந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

