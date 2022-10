அஜித்தின் புதிய பிளான்… லைகாவுக்கு No… சன் பிக்சர்ஸ்க்கு Yes… மீண்டும் சிவாவுடன் கூட்டணி?

சென்னை: அஜித் நடிப்பில் ஹெச் வினோத் இயக்கும் துணிவு திரைப்படத்தின் இறுதிக்கட்ட சூட்டிங் வேகமாக நடைபெற்று வருகிறது.

துணிவு பொங்கலுக்கு வெளியாகவுள்ள நிலையில், அதனைத் தொடர்ந்து விக்னேஷ் சிவன் இயக்கத்தில் ஏகே 62 படத்தில் நடிக்கிறார் அஜித்.

இந்நிலையில், அஜித்தின் 63வது படம் குறித்தும் அதன் இயக்குநர், தயாரிப்பாளர் பற்றியும் புதிய தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

English summary

Ajith's Thunivu will release next year for Pongal. Following this, Ajith will be acting in Vignesh Shivan's direction. In this case, it has been reported that Siruthai Siva will direct Ajith's 63rd film produced by Sun Pictures.