சிவாஜி கணேசன் சாதாரண உயரம்..சோழ மன்னராக மேக்கப் போட்டால்..என்ன ஒரு கம்பீரம்..வியந்த நடிகை லட்சுமி

சிவாஜி கணேசன் கதாப்பாத்திரத்தின் தன்மைக்கு ஏற்ப மாறுவார் என்பதை பலர் சொல்ல கேட்டாலும் உடன் நடித்த லட்சுமி அவரைப்பற்றி சொன்னது சிறப்பான ஒன்று.

சிவாஜி கணேசன் பாகப்பிரிவினையில் மாற்றுத்திறனாளியாக அப்பாவியாக நடித்த அதே ஆண்டில் தான் வீரபாண்டியனாக நடித்து அசத்தியிருப்பார்.

கர்ணன் படம் நடித்த அதே ஆண்டில் தான் பெரும் செல்வந்தராக ஆங்கில பாணியில் புதிய பறவையில் வேடமிட்டு நடித்திருப்பார். அவர்தான் சிவாஜி கணேசன்.

English summary

Although many asked that Sivaji Ganesan would adapt to the nature of the character, co-star Lakshmi had something to say about him. In the same year Shivaji Ganesan played an innocent role as a trans-disabled person in Paga Pirivinai, he would be amazing as Veerapandiyan. In the same year as Karnan, he acted as a rich man in Puthiyaparavai an English style. He is The legend, Shivaji Ganesan.