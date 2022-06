15 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்த சிவாஜி...ஏவிஎம் நிறுவனம் என்ன செய்திருக்காங்க தெரியுமா?

சென்னை : ரஜினி நடித்த சிவாஜி படம் ரிலீசாகி இன்றுடன் 15 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்து விட்டது. 2007 ம் ஆண்டு ஜுன் 15 ம் தேதி மிக பிரம்மாண்டமாக இந்த படம் ரிலீஸ் செய்யப்பட்டது.

டைரக்டர் ஷங்கர் தயாரிப்பில் ரஜினி, ஸ்ரேயா, விவேக், மணிவண்ணன், சுமன் உள்ளிட்டோர் நடித்த படம் சிவாஜி : தி பாஸ். இந்த படத்தை ஏவிஎம் நிறுவனம் தயாரித்திருந்தது. ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் இசையமைத்திருந்தார். இந்த படத்தில் பல்லேலக்கா பாடலுக்கு நயன்தாரா நடனம் ஆடி இருந்தார்.

சுமார் 60 கோடி பட்ஜெட்டில் எடுக்கப்பட்ட இந்த படம் 152 கோடிகளை லாபமாக பெற்றது. ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் இசையமைத்த 100 வது பாடல் மற்றும் பேக்கிரவுண்ட் மியூசிக் இந்த படம் தான். இந்த படம் விமர்சனம் ரீதியாக நல்ல வரவேற்பை பெற்றதுடன், கமர்ஷியல் ரீதியாகவும் வசூலை குவித்து, பெரும் வெற்றி பெற்றது.

