மீண்டும் சிவகார்த்திகேயனுக்கு ஜோடியாகும் சமந்தா.. இயக்குநர் யாரு தெரியுமா? வேறலெவல் தான் போங்க!

சென்னை: கோலிவுட்டின் யங் பாக்ஸ் ஆபிஸ் கிங்காக மாறியுள்ள சிவகார்த்திகேயன் உடன் நடிகை சமந்தா மீண்டும் ஜோடி சேரப் போகிறார் என தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

இயக்குநர் பொன்ராம் இயக்கத்தில் சிவகார்த்திகேயன் நடித்து வெளியான சீமராஜா படத்தில் சிவகார்த்திகேயனுக்கு ஜோடியாக சமந்தா நடித்திருந்தார்.

இந்நிலையில், இயக்குநர் மடோன் அஸ்வின் இயக்கத்தில் உருவாக உள்ள புதிய படத்தில் இவர்கள் இருவரும் மீண்டும் இணைந்து நடிக்க உள்ளார்களாம்.

English summary

Mandela director Madonne Ashwin plans to do his next with Sivakarthikeyan. Samantha will talks to pair along with Sivakarthikeyan in this movie buzz circulates in Industry.