 »   »  சிவகார்த்திகேயன் தயாரிக்கும் படத்தின் டைட்டில் இதுதான்.. மோஷன் போஸ்டரும் ரிலீஸ்!

சென்னை : தொகுப்பாளர், நடிகர் என வளர்ந்த சிவகார்த்திகேயன் அதிகாரப்பூர்வமாக தயாரிப்பாளராகி தனது நண்பர் அருண்ராஜா காமராஜ் இயக்கும் படத்தைத் தயாரித்து வருகிறார். இந்தப் படத்தின் டைட்டில் சற்று முன்பு அறிவிக்கப்பட்டு படத்தின் மோஷன் போஸ்டர் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

'கபாலி' படத்தில் நெருப்புடா பாடலை பாடி பிரபலமானவர் அருண்ராஜா காமராஜ். நடிகர், பாடலாசிரியர், பின்னணி பாடகராக இருந்து வந்த அவர் தற்போது இயக்குனராகவும் உருவெடுத்துள்ளார். இந்தப் படத்தை அவரது நண்பர் சிவகார்த்திகேயன் தயாரித்து வருகிறார்.

தர்ஷன், ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் ஆகியோர் ஜோடி சேர்ந்து நடிக்க, சத்யராஜ் ஐஸ்வர்யா ராஜேஷின் அப்பா வேடத்தில் நடித்துள்ளார். கிரிக்கெட்டில் சாதிக்கத் துடிக்கும் ஓர் இளம்பெண் எதிர்கொள்ளும் சிரமங்களே இந்தப் படத்தின் ஒன்லைன் கதை.

Very happy to share the First Look of our #SivakarthikeyanProductions first film #Kanaa #கனா Directed by my Nanban @Arunrajakamaraj with our dear #Sathyaraj sir @aishu_dil @darshan991 @dineshkrishnanb @AntonyLRuben @artilayaraja @Pali2285 @klaeking @vinciraj pic.twitter.com/aNdu2BRqx3