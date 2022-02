ஆங்கர் டூ பாடலாசிரியர்...இதெல்லாம் சிவகார்த்திகேயன் எழுதிய பாடல்களா ?

சென்னை : நடிகர், தயாரிப்பாளர் என்பதை தாண்டி பாடலாசிரியராகவும் ரசிகர்களின் மனங்களை கவர்ந்து, வெற்றி பெற்றுள்ளார் நடிகர் சிவகார்த்திகேயன். இவரின் பாடலாசிரியர் அவதாரம் பற்றி இங்கே பார்க்கலாம்.

விஜய் டிவி ஆங்கராக வாழ்க்கையை துவக்கிய சிவகார்த்திகேயன், தனுஷ் நடித்த 3 போன்ற படங்களில் கேரக்டர் ஆர்டிஸ்டாக கோலிவுட்டிற்குள் அடியெடுத்து வைத்தார். பாண்டிராஜ் இயக்கிய மெரினா படத்தின் மூலம் ஹீரோவாக அறிமுகமானார். படிப்படியாக வளர்ந்த சிவகார்த்திகேயன் இன்று தமிழ் சினிமாவின் டாப் ஹீரோ, 100 கோடி வசூல் நாயகன்களில் ஒருவராக உயர்ந்துள்ளார்.

நடிகர் என்பதை தாண்டி தயாரிப்பாளர், பின்னணி பாடகர், பாடலாசிரியர் என தான் எடுக்கும் அத்தனை அவதாரங்களிலும் ரசிகர்கள் மட்டுமின்றி பிரபலங்கள் பலரின் கவனத்தையும் ஈர்த்து, தான் தடம் பதிக்கும் இடங்களில் எல்லாம் வெற்றி கொடி நாட்டி வருகிறார் சிவகார்த்திகேயன். பாடலாசிரியராக சிவகார்த்திகேயன் வரிகளில் உருவாகி ஹிட் அடித்த பாடல்கள் பற்றி இங்கே பார்க்கலாம்.

English summary

Actor Sivakarthikeyan started his life as an anchor in Vijay tv.He turned as hero in Marina movie. In the Tamil cinema industry, Sivakarthikeyan played a role as an actor, playback singer, producer and lyricist. Fans celebrate him as DON.