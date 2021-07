இந்த படத்திற்காகவா இப்படி மாறினாரு...நியூ லுக்கிற்கு மாறிய சிவகார்த்திகேயன்

சென்னை : யதார்த்தமான வசனங்கள், கவுன்ட்டர், டைமிங் காமெடி ஆகியவற்றால் தமிழ் சினிமாவில் தனக்கென தனி இடத்தை பிடித்து வைத்திருப்பவர் சிவகார்த்திகேயன். அவரது படங்கள் வரிசையாக ஹிட் ஆவதற்கு இதுவும் ஒரு முக்கிய காரணம்.

பிக் பாஸ் முகேன் ராவ்-ன் வேலன் பாடல் பதிவு முடிந்தது!

சிவகார்த்திகேயன் நடித்துள்ள டாக்டர் படத்தின் ரிலீஸ் தொடர்ந்து தள்ளி போய் கொண்டிருக்கிறது. அடுத்த படியாக அயலான் படமும் ரிலீசுக்கு தயாராகி வருகிறது. இந்நிலையில் அடுத்த படமான டான் படத்திற்கு தயாராகி விட்டார் சிவகார்த்திகேயன்.

English summary

Sivakarthikeyan shaved off his beard and changed his look for upcoming romantic project titled as Don. In this movie Priyanka Mohan paired with Sivakarthikeyan for the second time after Doctor.