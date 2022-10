SK 23 அப்டேட்: சிம்பு பட இயக்குநருடன் கூட்டணி வைக்கும் சிவகார்த்திகேயன்? அட அல்டிமேட் காம்போ தான்!

சென்னை: சிவகார்த்திகேயன் நடித்துள்ள பிரின்ஸ் திரைப்படம் தீபாவளியை முன்னிட்டு வரும் 21ம் தேதி வெளியாகிறது.

தமிழ், தெலுங்கு என இருமொழிகளில் உருவாகியுள்ள பிரின்ஸ் படத்தின் ட்ரெய்லர் நேற்று (அக் 10) வெளியானது.

இந்நிலையில், சிவகார்த்திகேயன் நடிக்கும் 23வது படத்தின் இயக்குநர் குறித்து அசத்தலான அப்டேட் வெளியாகியுள்ளது.

முதல்ல உங்க வாழ்க்கையை கொண்டாடுங்க.. லைஃப் சீக்ரெட் சொன்ன சிவகார்த்திகேயன்!

English summary

Sivakarthikeyan's Prince shooting has been completed. The team has confirmed that the film will release on Diwali. Also, the Prince trailer was released and got a good response from fans. It has been reported that Sivakarthikeyan confirms he is joining hands with Director Venkat Prabhu for a new film. This movie is most likely to be produced by AGS Entertainment.