அஜித்துடன் திடீர் சந்திப்பு நடத்திய சிவகார்த்திகேயன்.. ஜெயிலர், துணிவு ஒரே இடத்துல ஷூட்டிங்!

சென்னை: ரஜினிகாந்தின் ஜெயிலர் படப்பிடிப்பு தளத்தில் சிவகார்த்திகேயன் எடுத்துக் கொண்ட போட்டோக்கள் வெளியான நிலையில், ஜெயிலர் படத்தில் சிவகார்த்திகேயன் முக்கிய ரோலில் நடிக்கிறாரா என கேள்விகள் கிளம்பின.

இந்நிலையில், திடீரென அஜித்துடன் நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் எடுத்துக் கொண்ட புகைப்படத்தை வெளியிட்ட நிலையில், ஜெயிலர், துணிவு இரு படங்களும் ஒரே இடத்தில் ஷூட்டிங் நடைபெற்று வரும் நிலையில், இந்த சந்திப்பு நடந்துள்ளதா என ரசிகர்கள் கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர்.

பீஸ்ட் படப்பிடிப்பின் போது நடிகர் விஜய்யையும் சந்தித்து சிவகார்த்திகேயன் போட்டோ எடுத்துக் கொண்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

Bigg Boss Tamil 6: ஜட்ஜம்மா இது நியாயமா.. நீங்களே சிரிச்சிட்டு.. மத்தவங்கள வெளியே போக சொல்றீங்களே!

English summary

Sivakarthikeyan meets Ajith Kumar at Thunivu shooting spot. Recently, Sivakarthikeyan went to Jailer shooting spot and click some pictures with Shivrajkumar. Now, he took pic with Ajith Kumar both the movie shooting happened in same location.