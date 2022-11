ஜெயிலர் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் சிவகார்த்திகேயன்… பொத்தி வச்ச ரகசியம் எல்லாம் இப்படி ஆயிடுச்சே?

சென்னை: சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடித்து வரும் ஜெயிலர் படத்தின் கிளிம்ப்ஸ் வீடியோவை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது.

அதேபோல், கன்னட நடிகர் சிவராஜ்குமாரும் ஜெயிலர் படப்பிடிப்பில் கலந்துகொண்டதை படக்குழு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.

இதனிடையே, ஜெயிலர் படப்பிடிப்புத் தளத்தில் நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் சூப்பர் ஸ்டாருடன் இருக்கும் புகைப்படங்கள் இணையத்தில் வைரலாகி வருகின்றன.

English summary

The shooting of Rajinikanth's Jailer is going on fast. Kannada actor Siva Rajkumar is also acting in this film. In this case, the photos of Sivakarthikeyan meeting Siva Rajkumar on the Jailer shooting sets are going viral