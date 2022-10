பிரிட்டிஷ் பொண்ணை பிரின்ஸ் காதலிக்க இதுதான் காரணமா.. தீபாவளிக்கு தியேட்டரில் சரவெடி தான் போங்க!

சென்னை: சிவகார்த்திகேயனின் பிரின்ஸ் படத்தின் செம காமெடியான டிரைலர் தற்போது வெளியாகி உள்ளது.

டாக்டர் படம் வெளியாகி இன்றுடன் ஒரு வருடம் ஆகும் நிலையில், அதே நாளில் தனது பிரின்ஸ் படத்தின் டிரைலர் வெளியீட்டு விழாவை தனியார் கல்லூரியில் பிரம்மாண்டமாக நடத்தி உள்ளார்.

பிரின்ஸ் படத்தின் தெலுங்கு டிரைலரை மாலத்தீவில் இருந்தபடி விஜய் தேவரகொண்டா தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ளார்.

English summary

Sivakarthikeyan Prince comedy packed trailer out now. Sathyaraj and heroine Maria portions are fun filled and this movie will release on October 21st on ahead of Diwali festival.