தலைவர் 169 படத்தில் சிவகார்த்திகேயனுக்கு இப்படியொரு வாய்ப்பா? லிரிக்ஸ்லாம் இல்லை.. அதுக்கும் மேல!

சென்னை: விஜய் டிவியில் இருந்தே இயக்குநர் நெல்சன் மற்றும் சிவகார்த்திகேயன் நட்பு தொடர்ந்து வரும் நிலையில், அவர் இயக்கத்தில் உருவாகும் படங்களில் சிவகார்த்திகேயன் பாடல்களை எழுதி வருகிறார்.

நடிகர் விஜய்யின் பீஸ்ட் படத்திலும் சிவகார்த்திகேயன் அரபிக் குத்து என்கிற பாடலை எழுதியுள்ளார்.

இந்நிலையில், தலைவர் 169 படத்தை இயக்குநர் நெல்சன் இயக்கப் போகிறார் என்றதும் ரஜினிகாந்த் படத்திலும் சிவகார்த்திகேயன் ஒரு பாடல் எழுதுவார் என எதிர்பார்க்கப்பட்டு வரும் நிலையில், இன்னொரு சூப்பரான சீக்ரெட் ஒன்று கசிந்துள்ளது.

அரபிக் குத்து பாட்டுக்கு வாங்கிய சம்பளத்தை.. சிவகார்த்திகேயன் என்ன பண்ணாரு தெரியுமா?

English summary

Actor Sivakarthikeyan will do a cameo role in Thalaivar 169 buzz circulates in cinema circle. Most of them thinks he will do a lyrics for Rajinikanth movie but now, he got super chance to act along with him.