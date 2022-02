சிவகார்த்திகேயனின் எஸ்கே 20 ஷுட்டிங் ஆரம்பமாயிடுச்சு...எங்கே தெரியுமா ?

சென்னை : சிவகார்த்திகேயனின் எஸ்கே 20 படத்தின் ஷுட்டிங் இன்று ஸ்பெஷல் பூஜையுடன் துவங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த போட்டோக்கள் சோஷியல் மீடியாவில் அதிகம் பகிரப்பட்டு வருகிறது.

3 நாட்களில் 5 மில்லியன் பார்வையாளர்களை கடந்து ட்ரெண்டிங்கில் சிவகார்த்திகேயனின் பே பாடல்!

சிவகார்த்திகேயன் முதல் முறையாக நடிக்கும் பைலிங்குவல் படத்திற்கு எஸ்கே 20 என தற்காலிகமாக பெயரிடப்பட்டுள்ளது. இந்த படத்தை ஜதி ரத்னலு படத்தை இயக்கிய பிரபல தெலுங்கு டைரக்டர் அனுதீப் இயக்குகிறார். கலையரசு மற்றும் சிவகார்த்திகேயன் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் இணைந்து இந்த படத்தை தயாரிக்கிறார்கள்.

English summary

Sivakarthikeyan's first bilingual movie SK20 shooting starts with traditional poojai in Karaikudi. Fisrt schedule of the shooting will continue for one month. sathyaraj, premji amaran will join in this movie.