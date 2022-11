ஜிகர்தண்டாவில் நடிக்க சிவகார்த்திகேயன் போட்ட கண்டிஷன்: கார்த்திக் சுப்புராஜ் கொடுத்த நச் பதிலடி!

சென்னை: பீட்சா திரைப்படம் மூலம் கவனம் ஈர்த்த கார்த்திக் சுப்புராஜ், அடுத்து ஜிகர்தாண்டா படம் இயக்கினார்.

இந்தப் படத்தில் பாபி சிம்ஹா கேரக்டருக்கு கார்த்திக் சுப்புராஜ் முதலில் தேர்வு செய்திருந்தது விஜய் சேதுபதி தான்.

அதேபோல், சித்தார்த் கேரக்டரில் நடிக்க முதலில் சிவகார்த்திகேயனை தான் கார்த்திக் சுப்புராஜ் அணுகி இருந்தாராம். ஆனால், அது நடக்காமல் போனதற்கான சுவாரஸ்யமான காரணம் தற்போது தெரியவந்துள்ளது.

English summary

Karthik Subbaraj direct the Jigarthanda film was a super hit. Karthik Subbaraj wanted to replace Siddharth with Sivakarthikeyan in this film. But due to the condition imposed by Sivakarthikeyan, Karthik Subbaraj said that he was not made to act.