கொரோனாவில் இருந்து தப்பிக்க ஒரே வழி.. நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் வெளியிட்ட விழிப்புணர்வு வீடியோ!

சென்னை: தமிழக அரசின் கொரோனா விதிமுறைகளை முறையாக பின்பற்ற வேண்டும் என மக்களுக்கு புதிய வீடியோ மூலம் நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி உள்ளார்.

தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினின் கோரிக்கையை ஏற்று கொரோனா நிவாரண நிதிக்காக ரூ.25 லட்சத்தை முன்னதாக சிவகார்த்திகேயன் வழங்கி இருந்தார்.

இந்நிலையில், சிவகார்த்திகேயனின் இந்த விழிப்புணர்வு வீடியோ வைரலாகி வருகிறது.

English summary

Actor Sivakarthikeyan’s Corona virus awareness video goes viral in social media. He says, please follow the Government guidelines and get your vaccination soon in this video.