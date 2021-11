ரூ.100 கோடி வசூல் கிளப்பில் இணைந்த சிவகார்த்திகேயனின் டாக்டர்

சென்னை : நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் நடித்து டாக்டர் படம் அக்டோபர் 9 ம் தேதி தியேட்டர்களில் ரிலீஸ் செய்யப்பட்டது. டைரக்டர் நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கிய இந்த படத்தை கேஜேஆர் ஸ்டூடியோஸ் மற்றும் சிவகார்த்திகேயன் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் இணைந்து தயாரித்திருந்தன.

கிட்டதட்ட இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு வெளியாகும் சிவகார்த்திகேயன் படம் என்பதால் இந்த படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்திருந்தது. இந்த படத்தின் பாடல்கள் ஏற்கனவே செம ஹிட் ஆன நிலையில், படமும் தற்போது ஹிட் ஆகி உள்ளது.

English summary

Sivakarthikeyan's Doctor movie joins in 100 cr boxoffice club. this movie was released on october 9 th. this black comedy movie collects 60 crores in first week. kerala and andhra also gives good response to this movie.