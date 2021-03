ரம்ஜான் பரிசாக வருகிறது டாக்டர்....ரிலீசை உறுதி செய்தது படக்குழு

சென்னை : இந்த ஆண்டு அதிகம் எதிர்பார்க்கப்படும் படங்களில் சிவகார்த்திகேயனின் டாக்டர் படமும் ஒன்று. முதலில் மார்ச் 26 ம் தேதி ரிலீசாகும் என அறிவிக்கப்பட்டது. ஆனால் தேர்தல் சமயம் என்பதால் முடிவை மாற்றிய படக்குழு, ரிலீஸ் தேதியை தள்ளிவைக்க முடிவு செய்தது.

ஆனால் விரைவில் படம் ரிலீஸ் செய்யப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டது. தற்போது ரிலீஸ் தேதியை முடிவு செய்து, அதனையும் படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது. சமூக வலைதளங்களில் தயாரிப்பு நிறுவனம் இந்த தகவலை பகிர்ந்துள்ளது.

அதில், டாக்டர் ரசிகர்கள் அனைவருக்காகவும் ரிலீஸ் தேதியை அறிவிக்கிறோம். மற்றொரு முக்கியமான நாளில் படத்தை ரிலீஸ் செய்ய உள்ளோம். ரம்ஜான் பண்டிகையை ஒட்டி டாக்டர் படத்தை பிரம்மாண்டமாக ரிலீஸ் செய்ய உள்ளோம். தேர்தல் சமயம் என்பதால் அனைவரும் நமது ஜனநாயகக் கடமையை நிறைவேற்ற வேண்டும் என குறிப்பிட்டுள்ளனர்.

📢We are here with a great news. Our #DOCTOR is getting ready to meet you all in theatres this #Ramzan 😇👍#DoctorForRamzan@Siva_Kartikeyan | @Nelsondilpkumar | @KalaiArasu_ | @kjr_studios | @anirudhofficial | @priyankaamohan | @KVijayKartik | @nirmalcuts | @SonyMusicSouth https://t.co/k2M0VjucgF