சிவகார்த்திகேயனின் டான் எப்போ ரிலீஸ் தெரியுமா?... வெளியான வேற லெவல் தகவல்

சென்னை : சிவகார்த்திகேயன் நடித்து வரும் ஆக்ஷன், காமெடி படம் டான். அறிமுக இயக்குனரான சிபி சக்கரவர்த்தி இயக்கி வரும் இந்த படத்தை லைகா நிறுவனத்துடன் இணைந்து சிவகார்த்திகேயனின் எஸ்கே ப்ரொடக்ஷன்ஸ் தயாரித்து வருகிறது.

லாஸ் ஏஞ்சல்ஸில் மைக் டைசனுடன் ஷூட்டிங்காம்... நடிகைகளுடன் கலக்கலாய் போஸ் கொடுத்து அறிவித்த நடிகர்!

பிரியங்கா அருள்மோகன் ஹீரோயினாக நடித்துள்ள இந்த படம் சிவாங்கி கிருஷ்ணகுமார், சூரி, எஸ்.ஜே.சூர்யா, சமுத்திரக்கனி, காளி வெங்கட், முனிஸ்காந்த், பாலா சரவணன், ராஜு ஜெயமோகன், கெளதம் வாசுதேவ் மேனன் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர். இந்த படத்திற்கு அனிருத் இசையமைத்துள்ளார்.

English summary

Latest sources confirms that sivakarthikeyan's Don movie will planned to release on february 18 th. Valentein's day week end day this movie may release. Already post production works of this movie had started.