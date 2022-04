சிவகார்த்திகேயனின் டான் பட ரிலீஸ் தேதி மாற்றமா.... அதிர்ச்சியில் ரசிகர்கள்

சென்னை : சிவகார்த்திகேயன் நடிப்பில் அதிகம் எதிர்பார்க்கப்படும் படமாக இருக்கும் டான் படத்தின் ரிலீஸ் தேதி மாற்றப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. ஏற்கனவே பலமுறை தள்ளி வைக்கப்பட்ட டான் ரிலீஸ் தேதி, மீண்டும் மாற்றப்பட்டுள்ளதால் ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.

சிவகார்த்திகேயன் நடித்துள்ள ஆக்ஷன், காமெடி படம் டான். இதனை அறிமுக இயக்குனரான சிபி சக்கரவர்த்தி எழுதி, இயக்கி உள்ளார். லைகா ப்ரொடக்ஷன்ஸ் உடன் சேர்ந்து சிவகார்த்திகேயன் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் இந்த படத்தை தயாரித்துள்ளது. பிரியங்கா அருள்மோகன், எஸ்.ஜே.சூர்யா, சமுத்திரக்கனி, சூரி உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ள இந்த படத்திற்கு அனிருத் இசையமைத்துள்ளார்.

English summary

According to latest sources, Sivakarthikeyan's Don movie might get preponed from May 13 to May 5th.Already Don release date had changed so many times for many other reasons. Now again movie release date changed. Fans upset on production house decision.