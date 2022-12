கழுத்தை நெறிக்கும் கடன்... மாவீரன் படத்துக்கு வந்த சிக்கல்...?: அப்செட்டான சிவகார்த்திகேயன்!

சென்னை: சிவகார்த்திகேயன் தற்போது 'மாவீரன்' படத்தில் ஹீரோவாக நடித்து வருகிறார்.

மடோன் அஸ்வின் இயக்கும் இந்தப் படத்தில் சிவகார்த்திகேயன் ஜோடியாக அதிதி ஷங்கர் நடிக்கிறார்.

தமிழ், தெலுங்கு என இரண்டு மொழிகளில் உருவாகும் இந்தப் படம் அடுத்தாண்டு வெளியாகும் என சொல்லப்படுகிறது.

இந்நிலையில், தற்போது மாவீரன் திரைப்படம் வெளியாவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

அந்த ஹாலிவுட் ஸ்டன்ட் இயக்குநரை தட்டித் தூக்கிய சிவகார்த்திகேயன்.. மாவீரன் படத்தில் சம்பவம் இருக்கு!

English summary

Sivakarthikeyan is currently acting in Maaveeran. Aditi Shankar is acting opposite Sivakarthikeyan in this film. In this case, due to Sivakarthikeyan's debt crisis, there is a problem with the release of the movie Maaveeran.