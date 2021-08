சிவகார்த்திகேயன் பட டைட்டிலாகும் ரஜினி டயலாக்... அப்படி என்ன டைட்டில்

சென்னை : இளைஞர்கள் பலரை கவர்ந்த கலகலப்பான நடிகர் என்றால் அது சிவகார்த்திகேயன் தான். சமீபத்தில் தனக்கு மகன் பிறந்ததையும், அவருக்கு அழகான தமிழ் பெயர் வைத்ததையும் மிக அழகாக, அனைவரும் ரசிக்கும்படி, நெகிழ்ச்சி பதிவாக சிவகார்த்திகேயன் வெளியிட்டதும் பலரை கவர்ந்து விட்டது.

நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் சிவகார்த்திகேயன் நடித்த டாக்டர் படம் ரிலீசுக்காக காத்திருக்கிறது. பிரியங்கா அருள் மோகனுடன் ஜோடி சேர்ந்து நடித்துள்ள இந்த படம் டார்க், ரொமான்டிக் காமெடி படமாக தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. தியேட்டரில் தான் இந்த படத்தை ரிலீஸ் செய்வது என படக்குழு உறுதியாக இருப்பதால் தியேட்டர்கள் திறப்பிற்காக காத்திருக்கின்றனர்.

English summary

sivakarthikeyan's next movie titled as singa pathai. this is one of the famous rajini punch dialogue which is in sivaji movie. singa pathai movie to be directed bu debutant director ashok.