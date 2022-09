SK - தமன் ராக்கிங் காம்போ… கலர்ஃபுல் மேக்கிங்… அமர்க்களமாக வெளியானது பிரின்ஸ் செகண்ட் சிங்கிள்

சென்னை: சிவகார்த்திகேயன் தற்போது அனுதீப் இயக்கத்தில் பிரின்ஸ் திரைப்படத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார்.

தமிழ், தெலுங்கு என இருமொழிகளில் உருவாகும் பிரின்ஸ் திரைப்படம் தீபாவளிக்கு வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இந்நிலையில், பிரின்ஸ் படத்தில் இருந்து செகண்ட் சிங்கிள் டிராக் வெளியாகி நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.

நாளை வெளியாகும் பிரின்ஸ் படத்தின் இரண்டாவது சிங்கிள்.. தொடர் ட்ரெண்டிங்கில் சிவகார்த்திகேயன்!

English summary

Sivakarthikeyan starrer Prince film is releasing on Diwali. Jessica's lyrical video of the second single track from the film has been released now. In this song, Sivakarthikeyan's amazing dance and Thaman's music have been well received by the fans.