பிரின்ஸ் பாக்ஸ் ஆஃபிஸ் இரண்டாம் நாள்: கார்த்தியிடம் தடுமாறும் சிவகார்த்திகேயன்!

சென்னை: சிவகார்த்திகேயன் நடித்துள்ள பிரின்ஸ் திரைப்படம் தீபாவளியை முன்னிட்டு 21ம் தேதி உலகம் முழுவதும் திரையரங்குகளில் வெளியானது.

தமிழ், தெலுங்கு மொழிகளில் வெளியான பிரின்ஸ் படத்துக்கு போட்டியாக கார்த்தியின் சர்தாரும் வெளியாகியுள்ளது.

முதல் நாளில் நல்ல ஓப்பனிங் கிடைத்த சிவகார்த்திகேயனின் பிரின்ஸ், இரண்டாம் நாளில் சர்தாருடன் மோத முடியாமல் தடுமாறி வருகிறது.

English summary

Sivakarthikeyan's Prince movie has been released in theaters as a Diwali special. Similarly, Karthi's Sardar film was released. Prince has had a decent opening worldwide as the film collected Rs 8 crore on its second day.