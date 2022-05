டான் படம் பார்த்து விட்டு கண்ணீர் விட்டாரா ரஜினி...சிவகார்த்திகேயன் சொன்ன சுவாரஸ்ய தகவல்

சென்னை : டான் படம் பார்த்து விட்டு சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் கண்ணீர் விட்டு அழுததாக நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் கூறி உள்ளது அனைவரையும் ஆச்சரியப்பட வைத்துள்ளது. இது எப்போ நடந்தது. ஒன்றுமே தெரியவில்லையே என அனைவரும் கேட்டு வருகிறார்கள்.

நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் வரிசையாக பல படங்களில் நடித்து வருகிறார். டாக்டர் படத்திற்கு பிறகு அவர் நடித்த டான் படம் சமீபத்தில் ரிலீசானது. பள்ளி பருவ மற்றும் கல்லூரி கால அனுபவங்களை நினைவுப்படுத்தும் படமாக டான் படம் அமைக்கப்பட்டிருந்தது.

அறிமுக இயக்குனர் சிபி சக்கரவர்த்தி இயக்கிய இந்த படத்தை லைகா ப்ரொடக்ஷன்ஸ் மற்றும் எஸ்கே ப்ரொடக்ஷன்ஸ் இணைந்து தயாரித்தனர். இதில் சிவகார்த்திகேயன், பிரியங்கா அருள்மோகன், சமுத்திரக்கனி, எஸ்.ஜே.சூர்யா, சிவாங்கி உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருந்தனர். இந்த படம் ரசிகர்களிடமும், விமர்சன ரீதியாக நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.

English summary

In his recent interview Sivakarthikeyan shared that superstar personally called and wished Don team. Rajinikanth said that super super fantastic. Veru good acting. Lat 30 minutes he could not control the tears. There are 8 Rajini sir references in the movie.